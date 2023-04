Édith Laplane, sexvotos et caetera Galerie Rachel Hardouin Paris Catégories d’Évènement: île de France

Édith Laplane, sexvotos et caetera Galerie Rachel Hardouin, 20 avril 2023, Paris.

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit

Les SEXVOTOS et autres créations de l’artiste Edith Laplane sont des offrandes votives à l’attention de l’humanité, en demande de son attention toute particulière, sur les sujets ayant attrait à la vulve. C’est aussi et surtout un remerciement à toutes les femmes qui ont consulté Edith Laplane, gynécologue, à Marseille, et se sont confiées. Ces femmes ont fourni chacune, à leur manière, à des époques différentes, la matière qui est exposée aujourd’hui. Les œuvres prennent de multiples formes. Elles sont réalisées dans de nombreux matériaux, principalement à la main, d’un geste lent, ennoblies de broderies où la couleur rouge domine. Un message aléatoire. Un message précis. Un message sans connotation liturgique. L’artiste dialogue en temps réel avec la professionnelle de santé. Les SEXVOTOS créés par Edith Laplane sont installés dans un lieu dédié aux questions de l’intime en accomplissement d’un vœu ou en signe de reconnaissance. Un message humaniste, féministe, entièrement voué à faire la navette entre les continents. Un vœu formulé mais encore inaccompli. « Une grande partie de mon travail artistique porte sur le sexe féminin, au sens propre, la vulve, puisqu’il faut l’appeler par son nom. Ce qu’on ne nomme pas n’existe pas » Edith Laplane. Novembre 2020 Galerie Rachel Hardouin 15 rue Martel 75010 Paris Contact : http://15martel.com/

