EDITH DARASSE rouge belle de mai Marseille, samedi 24 février 2024.

Ce quartet de jazz et de blues est une manière de mettre en avant la passion d’un art où se mêlent intimement l’écoute, l’échange, l’émotion, et les valeurs humaines…

La voix d’Edith aux inflexions remarquablement colorées, chemine au grès des mélodies légères et gaies du jazz, puis plonge dans les méandres d’un blues coléreux, rocailleux mais d’une puissance toute déconcertante…

Ray Charles, Ella Fitzgerald, Eva Cassidy, Fats Waller, Cole Porter, Gerschwin…. et tant d’autres, en toute simplicité.

Edith DARASSE chant, Renaud MATCHOULIAN guitare, Sylvain TERMINIELLO contrebasse, Gilles ALAMEL batterie

+ d’infos & vidéo : http://edith-darasse.com/

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur