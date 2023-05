Editathon féministe sur Wikipedia, avec l’association « les sans pagEs » Bibliothèque Marguerite Durand (BMD), 24 juin 2023, Paris.

Le samedi 24 juin 2023

de 10h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Réservation par mail à bmd@paris.fr

Le 24 juin à la BMD venez contribuer à un atelier Wikipedia pour créer ou améliorer des pages consacrées aux femmes et au féminisme !

Le projet les sans pagEs est né du besoin de combler le fossé et le biais de genre sur Wikipédia : en 2016, Wikipédia en français compte 450 000 biographies d’hommes, contre 75 000 de femmes, soit seulement 14,2 %. Il s’inspire en cela des projets Women in Red et Art+Feminism anglophones avec lesquels il collabore par le biais de traductions. En mars 2023, d’après le site Humaniki, Wikipédia en français compte 547 173 biographies d’hommes, contre 133 123 de femmes, soit seulement 19,544 %.

Les sans pagEs créent et améliorent des articles Wikipédia portant sur des femmes, sur les féminismes, le biais de genre ou d’autres sujets sous-représentés, dans le respect des critères d’admissibilité et des principes fondateurs de Wikipédia, et à partir de sources de qualité.

L’association est invitée le samedi 24 juin par la bibliothèque Marguerite Durand afin de proposer à une douzaine de participant.e.s de contribuer à la création ou à l’enrichissement de pages Wikipedia sur des femmes ou des sujets représentés à la bibliothèque. La matinée sera consacrée à la présentation du langage Wikipedia et aux bonnes pratiques pour créer une page ; l’après-midi, les participant.e.s pourront créer une page ou en améliorer certaines.

Pensez à venir avec votre ordinateur portable.

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : 01 53 82 76 77 bmd@paris.fr

Par Fhala.K — Travail personnel, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61966742