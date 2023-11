EDGE et JAROD à la Philharmonie Philharmonie de Paris Paris, 16 février 2024, Paris.

Le vendredi 16 février 2024

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant

26€

Pour inaugurer ce week-end, la Philharmonie de Paris et Oxmo Puccino invitent ceux qui feront le monde de demain à travers une programmation d’artistes émergents. Le XIXe arrondissement de Paris est à l’honneur avec EDGE et Jarod.

« La tête sur la lune, les deux pieds sur le sol » : ainsi se présente EDGE. Révélé en 2020 avec OFF, un premier projet sous forme de balade nocturne dans la Ville Lumière, puis avec OFFSHORE, EDGE confirme son particularisme et son talent lors de featurings de qualité aux côtés d’artistes tels qu’Alpha Wann, La Fève ou encore Jazzy Bazz.

Artiste technique, aux rimes aiguisés, Jarod met un point d’honneur à toujours surprendre et étonner. Figure éminente du rap indépendant parisien, pur caméléon, Jarod est un explorateur musical capable de revêtir n’importe quelle couleur musicale et de s’adapter à n’importe quelle ambiance.

Finaliste en 2022 de la saison 1 de Nouvelle École (Netflix), Leys, c’est le fond et la forme. Originaire de Reims, elle s’inspire autant de figures historiques du mouvement, tels Kery James ou Diams, que d’artistes emblématiques de la scène actuelle, comme Nicky Minaj. Performeuse à la personnalité timide et sensible, Leys est une artiste persévérante et sincère, dont les rimes foudroient autant qu’elles bouleversent. L’heure est au rap féminin et on compte sur Leys pour briser le plafond de verre.

Dans la plus pure tradition des rappeurs techniques comme Alpha Wann ou Freeze Corleone, 404 Billy vient compléter le line up d’une soirée aussi exigeante qu’excitante. Auteur de textes remarqués aux schémas de rimes complexes, adepte de sonorités orientées boom-bap, l’artiste originaire du Val-d’Oise met en place un univers singulier en marge de l’industrie. La violence du monde et l’insouciance de la jeunesse sont au cœur de la trilogie de EP BLKKKKK VAN GOGH qui rend hommage au maître néerlandais de la peinture. Une démarche artistique radicale pour une symphonie hip-hop délicieusement envoûtante.

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/26319-edge-jarod-leys-404-billy?itemId=129425 https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/26319-edge-jarod-leys-404-billy?itemId=129425

Tibaut Chouara Oxmo Puccino