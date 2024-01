EDGAR YVES AUDITORIUM MICHEL CREPEAU – ESPACE ENCAN La Rochelle, samedi 18 janvier 2025.

Bon ! Là normalement, c’est le moment où je tortille du cul pour que tu viennes me voir… Je me suis fais chier à écrire des trucs rigolos, mais pour que tu les écoutes, je dois d’abord te montrer la Beyoncé qui sommeille en moi !Honnêtement ? Tu te la racontes de ouf, toi ! Si tu veux voir des gens danser pour lancer leur carrière, il y a Danse avec les Stars !Moi, si je veux que tu viennes, c’est parce que je ne suis pas Vegan et qu’on ne fait pas de barbecue avec des salles vides, donc redescends ! Tu veux de la motivation ? Ok ! Je suis noir, une place achetée c’est un don pour l’Afrique…T’as vu ce que tu me fais écrire ? On en est là parce tu m’as obligé à me montrer inventif !Toujours pas convaincu ? OK j’ai compris : I’m a single Lady ! I’m a Single Lady ! Ohohoh !

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2025-01-18 à 20:30

Réservez votre billet ici

AUDITORIUM MICHEL CREPEAU – ESPACE ENCAN QUAI LOUIS PRUNIER 17000 La Rochelle 17