Concert proposé dans le cadre de la 15ème édition de Jazz sur la Ville. EDGAR SEKLOKA / CONCERT EN LES MURS Dimanche 21/11 à La Mesón – 52 Rue Consolat, 13001 Marseille. ▪️ Ouverture des portes : 19h30 ▪️ Début du concert : 20h30 Edgar Sekloka – Sortie de son premier album “Musique Noire” Ancien acolyte de Gaël Faye au sein du groupe Milk, Coffee and Sugar, et lauréat du Prix des Musiques d’Ici 2018, Edgar Sekloka propose dans son nouveau spectacle Musique Noire une synthèse réussie entre rap et chanson, qu’il colore de diverses influences puisées dans les Musiques du Monde et le blues, distillant sans concession ses mots, dénonçant les aliénations des temps modernes, à travers des chroniques sociales du quotidien, tout en propageant sa bienveillance fortement contagieuse. Touche à tout qui touche tout le monde, des plus jeunes jusqu’aux anciens, Edgar Sekloka est un cas à part dans le paysage du rap francophone. De ses différents héritages culturels, entre Puteaux, le Cameroun et le Bénin, il dispose d’une richesse d’où il puise ses inspirations qu’il nourrit au fil du temps, au gré des rencontres. Découvrir: [https://www.youtube.com/watch?v=RbEEdD5IkLY](https://www.youtube.com/watch?v=RbEEdD5IkLY)… Infos pratiques ▪️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) ▪️ Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle) ▪️ Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise ▪️ Réservations : [https://www.helloasso.com/associations/la-meson/evenements/edgar-sekloka-en-concert-a-la-meson-2](https://www.helloasso.com/associations/la-meson/evenements/edgar-sekloka-en-concert-a-la-meson-2)

