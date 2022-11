Edgar, séance exceptionnelle Cinéma Elysées Lincoln Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Edgar, séance exceptionnelle Cinéma Elysées Lincoln, 25 novembre 2022, Paris. Le vendredi 25 novembre 2022

de 20h30 à 22h00

. payant Plein : 11€ Réduit : 8,5€ Une première sur Paris, venez découvrir Edgar en compagnie du réalisateur David Willer, l’acteur Bruno Solo et la chanteuse Sheryfa Luna. Vendredi 25 novembre à 20h30 au cinéma Lincoln. Séance accompagnée d’une rencontre avec le réalisateur David Willer, l’acteur Bruno Solo et la chanteuse Sheryfa Luna. Au programme : Dans le petit village d’Heartwood vit Edgar, un jeune vampire qui contrairement à ses illustres ancêtres se nourrit exclusivement d’amour. Dans un monde de plus en plus superficiel, Edgar devra tant bien que mal trouver un amour pur et sincère pour espérer survivre avant qu’il ne soit trop tard. Réservez vite vos places ! Cinéma Elysées Lincoln 14 rue lincoln 75008 Paris Contact : https://www.lelincoln.com/evenement/2044182-edgar https://www.lelincoln.com/reserver/

