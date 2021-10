EDGAR MAUER + BISON CHIC + OETE La Dame de Canton, 23 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 23 novembre 2021

de 20h à 23h

payant

EDGAR MAUER, c’est d’abord un prénom d’homme adopté par Maëve pour « déclasser » son projet musical.

Musicienne, auteure, compositrice et interprète, c’est début 2020 qu’elle dévoile son projet EDGAR MAUER très vite rejoint par Alan, multi-instrumentiste et technicien du son, puis par Camille Bigeault à la batterie.

EDGAR MAUER sortira son 1er EP le 5 novembre prochain, porté par le single en anglais et en français de « Pensées sauvages » prévu le 29 octobre.

BISON CHIC

Pré-sélectionné des Inouïs du Printemps de Bourges 2021, Bison Chic est un projet French Pop electro-organique inspiré de la nouvelle scène française (Sébastien Tellier, Feu! Chatterton, Voyou) dont les sonorités peuvent rappeler Patrick Watson ou encore Sigur Ros. Le groupe est initié par son frontman Alex Grouldinsky (ex Born in Alaska, Bye Bye Leone) à la personnalité étonnante que reflètent ses textes et ses mélodies : tantôt clown triste, tantôt clown joyeux.

Le groupe prend forme entre Paris et Caen en 2020 lorsqu’il est rejoint par Maxime Lunel (membre d’Hanami, Yadam), Harmo Draüs (David Shaw and the Beat) et Valentin Barbier (Indigo Birds).

Leur premier EP, éponyme, sort le 26 novembre prochain sur le label Lilie’s Creatures (distribué par PIAS), annoncé par le single « L’Ombre d’un Soir » et son clip sortis le 1er octobre.

OETE

Oete a tout juste 22 ans et une voix suave reconnaissable entre mille qui semble aussi puissante que fragile. Nouvelle signature du label ROY Music, Oete décrit lui-même son univers comme « variété alternative ».

Sur des sonorités vibrantes, Oete désarticule son corps et déploie son spleen. Auteur, compositeur et interprète, Oete est libre de s’évader, de se perdre et de se retrouver. Ces premiers frissons offerts, cette fougue et ce panache, ne manquent pas de rappeler les débuts de Fishbach, Feu! Chatterton ou bien Clara Luciani.

Le 17 septembre dernier, il sort son troisième single « La Tête Pleine », après les premiers « HPV » et une cover remarquée de Niagara « Pendant que les champs brûlent ».

Concerts -> Rock

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (479m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (490m)



Contact :La Dame de Canton 0153610849

Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-11-23T20:00:00+01:00_2021-11-23T23:00:00+01:00