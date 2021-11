Marseille Le Cri du port Bouches-du-Rhône, Marseille EDGAR Le Cri du port Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Cri du port, le jeudi 2 décembre à 19:00

Dans le cadre de Jazz sur la Ville 15eme édition EDGAR Aux abords de la ville, Edgar contemple l’effervescence des hommes. Curieux, il se demande ce qui anime tous ces êtres. La douce mélodie des habitudes réconfortantes, la syncope d’une brève entorse à la routine, le rythme effréné des tumultes citadins ? N’ayez crainte, si l’envie vous prenait de vous accorder une pause, vous croiserez forcément Edgar au détour du chemin. Prenez donc le temps d’écouter son histoire et de vous laisser porter par son souffle. Fiable et optimiste, il sera votre compagnon de route. Issu de l’Institut Musical de Formation Professionnelle (IMFP) et diplômé du conservatoire d’Aix-en-Provence, Thomas Laffont puise son inspiration dans les grands noms du jazz moderne. A la recherche d’un univers musical personnel, il expérimente et compose une musique au croisement des esthétiques. La basse électrique est au coeur de son processus de création. Bien que le mot « jazz » soit ce qui qualifie le mieux sa musique, la pop et le rock y ont laissé leurs empreintes. Né de cette recherche, son quartet se délecte aux frontières des genres. Il crée un cadre pour laisser l’improvisation finir le tableau. Un jazz électrifiant ! RAPHAËL ILLES : saxophone DAVID GUTTIEREZ : guitare THOMAS LAFFONT : basse, composition CÉDRICK BEC : batterie [https://youtu.be/KWsOET8GoNQ](https://youtu.be/KWsOET8GoNQ)

13€ / 10€ / 8€ (Adhésion saison 2021/2022, 10€)

♫JAZZ♫ Le Cri du port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-12-02T19:00:00 2021-12-02T20:30:00

