Hrault Castelnau-le-Lez Edgard a peur du noir. Le soir d’Halloween, il rencontre une araignée géante avec qui il va tisser une formidable amitié… Edgard a peur du noir. Le soir d’Halloween, il rencontre une araignée géante avec qui il va tisser une formidable amitié… infos@trac.fr http://www.trac.fr/ Castelnau-le-Lez

