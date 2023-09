Venez fêter la Science à la centrale de Chooz ! EDF Odyssélec – Espace Chooz Chooz, 7 octobre 2023, Chooz.

Chooz,Ardennes

Au programme de cette journée, de 10h à 12h et de 13h à 17h : Animations ludiques, pédagogiques et sportives, 100% gratuites, à réaliser en famille. A partir de 6 ans sous la responsabilité d’un adulte. Sans inscription au préalable. Bienvenue à toutes et tous….

2023-10-07

EDF Odyssélec – Espace Chooz Route de la centrale

Chooz 08600 Ardennes Grand Est



On the program for this day, from 10am to 12pm and 1pm to 5pm: Fun, educational and sporting activities, 100% free of charge, for the whole family. For children aged 6 and over, under the responsibility of an adult. No prior registration required. All welcome…

En el programa del día, de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00: Actividades lúdicas, educativas y deportivas, 100% gratuitas, para toda la familia. Para niños a partir de 6 años, bajo la responsabilidad de un adulto. No es necesaria inscripción previa. Todo el mundo es bienvenido…

Auf dem Programm stehen an diesem Tag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr: 100% kostenlose spielerische, pädagogische und sportliche Animationen, die mit der ganzen Familie durchgeführt werden können. Ab 6 Jahren unter der Verantwortung eines Erwachsenen. Ohne vorherige Anmeldung. Herzlich willkommen!

