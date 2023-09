Les vendredis de la recherche EDF Lab Moret-Loing-et-Orvanne, 15 septembre 2023, Moret-Loing-et-Orvanne.

Les vendredis de la recherche Vendredi 15 septembre, 10h00, 14h00 EDF Lab Sur inscription

Durée de la visite : 2 heures (groupe limité à 15 personnes).

A l’occasion des Vendredis de la recherche, venez découvrir le quotidien des chercheurs de la R&D d’EDF afin d’atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Un conférencier vous fera visiter quelques-uns des laboratoires emblématiques d’EDF Lab les Renardières, le plus grand centre de recherche du Groupe EDF.

Vous aurez l’occasion de découvrir l’étendue des travaux effectués par les chercheurs de la R&D d’EDF sur les thèmes des économies d’énergie et du confort dans l’habitat, des réseaux d’aujourd’hui et de demain, du stockage de l’électricité, de la mobilité électrique, des énergies renouvelables et du nucléaire.

Visite autorisée pour les personnes mineures âgées de 16 ans et + sous réserve d’être accompagnées d’un adulte, inscrit sur la même demande de visite.

EDF Lab Avenue des Renardières Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Écuelles Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00