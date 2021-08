Toulouse Espace Edf Bazacle Haute-Garonne, Toulouse Edf Bazacle : conférence sur les poissons de la Garonne Espace Edf Bazacle Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Conférence Les dimanches 18 juillet et 29 août à 15h, venez percer tous les mystères des poissons migrateurs de la Garonne avec l’intervention de l’association MIGADO à l’auditorium du Bazacle. ### Plus d’infos [Site de l’Espace Edf Bazacle](https://www.edf.fr/groupe-edf/agir-en-entreprise-responsable/fondation-et-mecenat-patrimoine-sport/espace-edf-bazacle/expositions-et-evenements) ![]() ### Infos pratiques * Les dimanches 18 juillet et 29 août à 15h. * Inscriptions à l’accueil du Bazacle ou au 05 62 30 16 00 (salle de projection limitée à 20 places).

Gratuit sur inscription (nombre de places limités)

Culture Espace Edf Bazacle 11 Quai Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

