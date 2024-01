LEJ EDEN St Jean D Angely, 18 février 2024, St Jean D Angely.

Ce trio revient avec un nouvel album Volume II. Cet album de reprises françaises, que leurs parents leur ont fait écouter et qu’elles ont elles-mêmes chantées depuis leurs enfants, sont immortalisées dans avec des arrangements brillants, fidèles à elles-mêmes ! Voix classiques aux harmonies angéliques, violoncelle omniprésent, et quelques surprises avec des sonorités actuelles, qui font références à leurs influences de toujours (afrobeat, reggaeton, bossa nova, électro), cet album promet de nous emporter le temps d’une soirée ! LEJ, une histoire de musique et d’amitié depuis l’enfance : LEJ c’est une histoire forte qui a commencé au conservatoire et qui les a amené à jouer dans les plus grandes salles françaises : l’Olympia, la Cigale ainsi que dans des festivals. En 2017, elles reçoivent le prix Révélation scène aux Victoires de la Musique grâce à leurs premiers albums ! Puis deux autres albums suivront et trouveront leur public : Les Poupées Russes (2018) et Pas peur (2020).

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-02-18 à 19:00

EDEN 47 Boulevard Joseph-Lair 17400 St Jean D Angely 17