Eden & Sens: soirée gourmande animée par Purple Rock Ginestet, 18 août 2021, Ginestet.

Eden & Sens: soirée gourmande animée par Purple Rock 2021-08-18 19:00:00 – 2021-08-18 00:00:00 Lieu-dit Béluzie 90 route du chai

Ginestet Dordogne Ginestet

Cette année, nouveau concept, nouvelle équipe qui vous proposera une large gamme de mets confectionnés à partir de produits locaux !

L’équipe de Ludik for rêveurs qui est présente sur nos marchés avec des jeux éclectiques et originaux ! Cédric Lavergne, traiteur à Bergerac vous propose ses entrées et desserts, il y en aura pour tous les goûts ! Nicolas Pruvost, vigneron et restaurateur au Moulin des Pezauds, vous proposera différents mets à déguster en plat de résistance dont vous pourrez trouvez le détail dans l’agenda de notre site internet. Emmanuel Reclus vous propose un éventail de jus de fruits et légumes exclusivement locaux, une bière artisanale brasée à quelques kilomètres de l’exploitation et un panel de vins bio locaux (rouge, blanc sec, moelleux et rosé) !

Une animation musicale avec Purple Rock viendra agrémenter cette soirée conviviale.

+33 6 36 66 68 13

©eden et sens

