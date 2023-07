After work au bord du Lac Eden Park Hôtel Restaurant Pont-l’Évêque, 6 juillet 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Tous les jeudis jusqu’au 31 août.

Après une longue journée de travail, rien de tel qu’un verre au bord de l’eau pour décompresser.

La soirée sera animée en musique par Laurenza / DJ Christal..

2023-07-06 17:30:00 fin : 2023-07-06 19:30:00. .

Eden Park Hôtel Restaurant RD 48

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Every Thursday until August 31.

After a long day at work, there’s nothing like a drink by the water to unwind.

Music by Laurenza / DJ Christal.

Todos los jueves hasta el 31 de agosto.

Después de un largo día de trabajo, no hay nada como una copa junto al agua para desconectar.

La velada estará amenizada por Laurenza / DJ Christal.

Jeden Donnerstag bis zum 31. August.

Nach einem langen Arbeitstag gibt es nichts Besseres als einen Drink am Wasser, um abzuschalten.

Der Abend wird musikalisch von Laurenza / DJ Christal gestaltet.

