La Rochelle Exposition dans le cadre du festival d’art « Oiseau du Bonheur » Eden Ouest – Chambres d’hôtes La Rochelle, 16 septembre 2023, La Rochelle. Exposition dans le cadre du festival d’art « Oiseau du Bonheur » 16 et 17 septembre Eden Ouest – Chambres d’hôtes Gratuit. Entrée libre. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, vous êtes invités à venir découvrir l’exposition des artistes russes qui seront accueilli au sein d’Enden Ouest, dans le cadre du festival d’art « Oiseau du Bonheur ». Profitez de ces journées portes ouvertes exceptionnelles pour profiter des intérieurs et extérieurs du domaine. Eden Ouest – Chambres d’hôtes 33 rue thiers, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 82 62 68 87 http://edenouest.com Maison datant de 1745 et son jardin ouvert au public. Une exposition dans le cadre du festival « Oiseau du Bonheur » sera présentée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

