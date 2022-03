EDEN DILLINGER X BAKARI X 4 SANG ● Flash Tattoo X Expo // Le Réacteur Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, 14 mai 2022, Issy-les-Moulineaux.

Le Réacteur et 4 Sang ont choisi de mélanger les arts et de proposer un événement transversal. Du rap trash à la balade de caillera, la mosaïque musicale est un dégradé allant de EDEN DILLINGER à BAKARI en passant par 4 SANG. Trois artistes aux univers singuliers et authentiques. Pour l’événement, plusieurs peintres exposeront leur travail. Ils ont tous un rapport à l’urbain, de près ou de loin. Betty Mariani, Dieyez, Crown et Talmé vous présenteront donc leurs œuvres lors du vernissage de l’après midi. Mais quelle est véritablement l’influence de la peinture dans le rap ? Une question très actuelle à laquelle le média Newtone tentera de répondre avec des invités lors d’une conférence. Le tatouage, une autre forme d’art qui est chère à 4 Sang, sera mis à l’honneur. Le tatoueur de Ink my dream proposera des flashs sur place. L’opportunité d’ancrer cet évent à tout jamais en nous. ? Dès 14h (entrée libre) : ► EXPO ► FLASH TATTOO ► CONFÉRENCE ? 19h (12€ en prévente / 15€ sur place) : Apothéose de cette riche journée avec les concerts de 4 SANG, BAKARI et EDEN DILLINGER qui viendront à coup sûr enflammer la salle ! EDEN DILLINGER À la croisée du rap et du rock, Eden Dillinger incarne l’hybridité dans laquelle la société nous plonge ; un requin à l’étroit dans la mare, une cage d’escalier dans le château de Versailles. Après SCUBA, son premier album qui sonnait comme un chant des sirènes sur fond de guitares saturés, Eden Dillinger revient avec son EP “n o t e s v o c a l e s”. Fruit de l’isolement lié au confinement qui a ramené l’artiste vers ses premiers amours ; une mélodie douce-amère oscillant entre guitare rock et batterie Lo-Fi, qui fait le bilan de quelques années de musique. ► [https://www.facebook.com/edendillinger/](https://www.facebook.com/edendillinger/) ► [https://www.youtube.com/channel/UCNnnnvJdlsVCdeSSTtnO6Gw](https://www.youtube.com/channel/UCNnnnvJdlsVCdeSSTtnO6Gw) BAKARI Considéré par Konbini comme la nouvelle crème du rap liégeois et par Jack comme l’un des nouveaux talents fascinants de la scène belge, Bakari est prêt à placer Liège sur la carte du hip hop francophone. Né en 96 au Congo et influencé aussi bien par Bob Marley, Koffi Olomidé, 50 Cent, Nas ou encore B2o, Bakari a déjà fait ses armes en tant que première partie de G.A.N, en duo au sein de Nü Pi et en solo avec un premier EP solide intitulé « Kaléidoscope ». Bakari sait presque tout faire, de la punchline, aux rimes techniques, en passant par les refrains chantonnés. ► [https://www.facebook.com/lordbak](https://www.facebook.com/lordbak) ► [https://www.youtube.com/channel/UCAVKTUk2nhuxisCa1tYwuFQ](https://www.youtube.com/channel/UCAVKTUk2nhuxisCa1tYwuFQ) 4 SANG Originaire d’Issy-les-Moulineaux, 4 Sang se présente comme un artiste qui puise toute sa force, sa passion dans son vécu. Bercé par le rap et la chanson française, il en résulte de sa musique couleur rouge sang et de ses couplets aussi tranchants qu’un uppercut et de ses mélodies vaporeuses qui apaisent la douleur un mélange de «comptine trash et de variété trapisée». Concevant l’art comme un ensemble représentatif de sa réalité, il y a toujours cette idée de dualité qui peut s’interpréter dans sa proposition artistique et c’est le fruit même de son expérience personnelle, et intrinsèquement de la nôtre à tous. ► [https://www.facebook.com/4sang/](https://www.facebook.com/4sang/) ► [https://www.youtube.com/channel/UCeXy_blIwVEUSEJlxZVVS5g](https://www.youtube.com/channel/UCeXy_blIwVEUSEJlxZVVS5g) ———————————————————————- ► Ouverture : 14h00 ► Bar sur place

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T23:00:00