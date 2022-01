Eden Cinéma ‘Live’ 2022 – Opéras et Ballets Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-02-14 19:45:00 – 2022-02-14 23:15:00

Fontvieille Bouches-du-Rhône Fontvieille Opéras et ballets – Découvrez le programme du Royal Opera House retransmis en direct à l’Eden, du 14 février au 19 mai 2022 ! Opéras et ballets – Découvrez le programme du Royal Opera House retransmis en direct à l’Eden, du 14 février au 19 mai 2022 ! edencinema@fontvieille.fr +33 4 90 54 62 32 https://www.fontvieille.fr/leden-cinema/ Opéras et ballets – Découvrez le programme du Royal Opera House retransmis en direct à l’Eden, du 14 février au 19 mai 2022 ! Fontvieille

