Eden, c’est ici que tout s’achève. La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, jeudi 8 février 2024.

Eden, c’est ici que tout s’achève. Victime d’un attentat, Samir est au mauvais endroit, au mauvais moment. Il se retrouve devant la porte du jardin d’Eden où Virgile, l’ange, l’attend pour l’emmener là où coulent les ruisseaux de miel. Jeudi 8 février, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Entrée gratuite

Mais Samir, qui pensait qu’au Paradis, Valérie serait sa dulcinée à perpétuité, découvre que son amour a commis un attentat, pour se venger. Elle souffre dans la géhenne, pour l’éternité. Samir refuse le paradis promis et commence un voyage extraordinaire à travers l’Enfer pour ramener l’âme de sa dulcinée…

Résolument plus optimiste que les deux précédentes pièces de théâtre « Djihad » et « Gehenne », le spectacle « Eden » illustre avec force les manifestations et les conséquences de se faire justice soi-même, ou pire de répondre à la haine par la haine.

Ismaël SAIDI nous entraine dans un ascenseur émotionnel où les rires viennent sécher nos larmes.

Retour sur l’expérience Djihad et Géhenne :

Djihad, créé en décembre 2014 et Géhenne créé en 2017 sont les deux pièces phares d’Ismaël SAIDI. Elles font partie d’une trilogie consacrée au radicalisme, au vivre ensemble, au partage des valeurs de la République, au respect. Ces deux phénomènes théâtraux ont très rapidement conquis le public et les professionnels.

Véritable outil pédagogique et matière à penser, ces pièces ont déjà permis à de nombreux enseignants, éducateurs ou acteurs des services sociaux à créer du lien avec leurs publics, à déconstruire des pensées et à libérer la parole.

Spectacle proposé par Info Jeunes Nièvre avec le soutien de la Préfecture de la Nièvre, de la CAF de la Nièvre et de la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT).

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers