Edel Les Disquaires Paris, vendredi 16 février 2024.

Le vendredi 16 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Edel fusionne new wave et cloud rap dans des performances authentiques.

« Compositeur, parolier et producteur autodidacte, Edel façonne chaque morceau en expérimentant à chaque étape de création. Jeune rappeur de 22 ans, il émerge de la scène collective. Après plusieurs projets de groupe, il se lance dans une carrière solo, inspiré par la new wave française et le cloud rap international.

Edel propose des performances authentiques, alliant des sonorités envoûtantes à des textes emplis de sincérité. »

Style : SNOW RAP

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Edel