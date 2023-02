EDDY LA GOOYASTH LE JOUR OU LE JOUR S’ARRETA LES CUIZINES, 11 mars 2023, CHELLES.

Concert électro pop à partir de 5 ans Composé, chanté et raconté par Eddy la Gooyatsh, ce concert électro pop pour enfants revisite librement le classique du cinéma de science-fiction américain, Le jour où la terre s'arrêta de Robert Wise. On suit ici Ronnie, une petite fille venue d'une autre planète pour tenter de faire comprendre aux adultes que la Terre étouffe sous le poids des déchets qui s'entassent à l'infini. Sur la scène, les décors en carton recyclé, les LEDs et les instruments d'occasion donnent le ton : à l'école comme à la maison, il est grand temps d'agir ! Avec cette fable contemporaine, les enfants puiseront sûrement quelques leçons à faire apprendre à leur parents, têtus devant les faits !

LES CUIZINES CHELLES 38 RUE DE LA HAUTE BORNE Seine-et-Marne

Les Cuizines (L-R-21-1411/1406/140) & 3C tour présentent :

Concert électro pop à partir de 5 ans

Composé, chanté et raconté par Eddy la Gooyatsh, ce concert électro pop pour enfants revisite librement le classique du cinéma de science-fiction américain, Le jour où la terre s’arrêta de Robert Wise. On suit ici Ronnie, une petite fille venue d’une autre planète pour tenter de faire comprendre aux adultes que la Terre étouffe sous le poids des déchets qui s’entassent à l’infini. Sur la scène, les décors en carton recyclé, les LEDs et les instruments d’occasion donnent le ton : à l’école comme à la maison, il est grand temps d’agir ! Avec cette fable contemporaine, les enfants puiseront sûrement quelques leçons à faire apprendre à leur parents, têtus devant les faits !

