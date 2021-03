Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse EDDY DE PRETTO Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

EDDY DE PRETTO

Zénith de Toulouse, le samedi 9 octobre

Zénith de Toulouse, le samedi 9 octobre à 20:00

<p>Depuis la sortie de son premier album « Cure » au printemps 2018, Eddy de Pretto apporte un souffle inédit à la nouvelle scène française. Il défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il emprunte au rap et à la soul, disputent l’espace aux grands noms de la chanson française. Fort de plus de 300 000 albums vendus, de 4 nominations aux Victoires de la musique, et après avoir joué 200 concerts à travers toute la France, Eddy de Pretto reprend la route en 2021 pour une nouvelle tournée de Zénith qui accompagnera la sortie de son deuxième album.</p> Producteur : Olympia Production Placement: Placement libre Parking: A,B,C,D,H

Electro – Rap / Hip Hop – Variété française
Zénith de Toulouse
Toulouse

2021-10-09

Zénith de Toulouse
Toulouse