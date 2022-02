EDDY DE PRETTO Toulouse, 9 mai 2022, Toulouse.

EDDY DE PRETTO ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse

2022-05-09 20:00:00 – 2022-05-09 ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou

Toulouse Haute-Garonne

36 EUR 36 60 Il défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il emprunte au rap et à la soul, disputent l’espace aux grands noms de la chanson française. Fort de plus de 300 000 albums vendus, de 4 nominations aux Victoires de la musique, et après avoir joué 200 concerts à travers toute la France, Eddy de Pretto reprend la route en 2021 pour une nouvelle tournée de Zénith qui accompagnera la sortie de son deuxième album.

Depuis la sortie de son premier album « Cure » au printemps 2018, Eddy de Pretto apporte un souffle inédit à la nouvelle scène française.

Il défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il emprunte au rap et à la soul, disputent l’espace aux grands noms de la chanson française. Fort de plus de 300 000 albums vendus, de 4 nominations aux Victoires de la musique, et après avoir joué 200 concerts à travers toute la France, Eddy de Pretto reprend la route en 2021 pour une nouvelle tournée de Zénith qui accompagnera la sortie de son deuxième album.

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse

dernière mise à jour : 2022-01-21 par