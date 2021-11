Marseille le Silo Bouches-du-Rhône, Marseille EDDY DE PRETTO le Silo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le Silo, le dimanche 23 janvier 2022 à 20:00

Le concert d’Eddy de Pretto prévu le Vendredi 21 Janvier 2022 à 20h00 au Dôme de Marseille ne pourra avoir lieu. Celui-ci est reporté et déplacé au Dimanche 23 Janvier 2022 à 20h00 au Cepac Silo de Marseille. Vos billets pour la représentation initialement prévue au Dôme restent valables. Vous pouvez également vous rapprocher du point de vente où les billets ont été achetés si vous souhaitez un remboursement. Nous vous donnons donc rendez-vous le Dimanche 23 Janvier 2022 à 20h00 au Cepac Silo pour découvrir EDDY DE PRETTO en live ! —————————————————— Depuis la sortie de son premier album Cure au printemps 2018, Eddy de Pretto apporte un souffle inédit à la nouvelle scène française. Il défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il emprunte au rap et à la soul, disputent l’espace aux grands noms de la chanson française. Fort de plus de 300 000 albums vendus, de 4 nominations aux Victoires de la musique, et après avoir joué 200 concerts à travers toute la France, Eddy de Pretto reprend la route en 2021 pour une nouvelle tournée de Zénith qui accompagnera la sortie de son deuxième album À tous les bâtards.

de 36 à 60€

♫♫♫ le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-01-23T20:00:00 2022-01-23T22:30:00

