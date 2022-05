Eddy de Pretto – Festival Ecaussystème, 29 juillet 2022, .

Eddy de Pretto – Festival Ecaussystème

2022-07-29 00:00:00 00:00:00 – 2022-07-29

EDDY DE PRETTO, RAP

Eddy de Pretto a connu un succès fulgurant après la publication de son EP Kid en 2017 et de l’album Cure. Le premier opus s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires et lui a valu la reconnaissance tant des critiques que du public. Après avoir joué 200 concerts à travers toute la France, Eddy de Pretto reprend la route en 2022 pour une nouvelle tournée, qui accompagne la sortie de son deuxième album “À tous les bâtards”, qui s’emploie non plus comme une insulte, mais comme une force et une qualité.

Ecaussysteme

