Lourdes 65100 Eddy de Pretto, révélation francophone de ces dernières années, sera en concert à Lourdes le 28 juillet prochain à 21 h 30, place Capdevielle, avec son deuxième album : « A tous les bâtards ». Cet album, dans lequel il évoque entre autres l’évolution des mentalités, ses questionnements sur la société, l’amour… offre un recueil de morceaux autobiographiques et engagés. Ouverture de la billetterie prochainement. https://www.lourdes.fr/culture-sport-loisirs/agenda-des-manifestations/1734-eddy-de-pretto-en-concert-a-lourdes?date=2022-07-28-20-30 Place Capdevielle LOURDES Lourdes

