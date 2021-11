Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Eddie HENDERSON Quartet Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Eddie HENDERSON Quartet Sunset & Sunside, 5 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 5 février 2022

de 21h à 23h

Le dimanche 6 février 2022

de 19h à 20h15

payant

40 ANS DU SUNSET The Doc is back. Le plus jolie son de trompette made in New-York. Il a traversé les décennies avec brio et reste une légende de cet instrument. Eddie Henderson – trompette ; Peter Zak – piano ; Ignasi Gonzales – c.basse ; Joris Dudli – batterie Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact : Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2022/2/artiste/472/7816/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub https://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2022-02-05T21:00:00+01:00_2022-02-05T23:00:00+01:00;2022-02-06T19:00:00+01:00_2022-02-06T20:15:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris