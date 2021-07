Eddie GOMEZ Quartet Sunset & Sunside, 13 octobre 2021-13 octobre 2021, Paris.

Attention cet homme est un événement pour notre lieu ! Eddie Gomez est le bassiste rêvé depuis plus de quarante ans.

Il a accompagné rien moins que Miles Davis, Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan, Benny Goodman, Steps Ahead et surtout Bill Evans pendant plus de douze ans. L’âme de Bill Evans planera sur le Sunset avec le plus raffiné des bassistes Eddie Gomez. We must believe in spring !

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/10/artiste/3554/7542/ http://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

