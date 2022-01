Edantepoèmtamikoi Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Eu Seine-Maritime Eu Edantepoèmtamikoi – Alias Victor.

C’est quoi un poème ? Ca sert à quoi ? Comment c’est fait ? Comment devient-on poète ? Est-ce que ça se décide ? Un poète j’en ai jamais vu ! Moi, si je rencontrais un poète, je lui dirais de faire que le monde aille mieux… Alors ? Est-ce que ça sert à quelque chose un poème, ou c’est juste pour faire beau ?

Radio-PO-M va tenter de répondre à toutes ces questions. Deux de ses envoyés (très) spéciaux partent en compagnie de petits hommes, à l’exploration de l’univers et du processus poétique…

