Ed Nodda Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Ed Nodda Blum, 26 mars 2022, Marseille. Ed Nodda

Blum, le samedi 26 mars à 19:00

[https://www.facebook.com/GROOVE-UNITY-254238937953482](https://www.facebook.com/GROOVE-UNITY-254238937953482) Ed Nodda est Dj depuis 25 ans. Il a commencé à collectionner des vinyles depuis que les sonorités du hip-Hop et de l’acid jazz du début des années 90 ont soufflé sur la planète groove. Dj résident de Radio Grenouille durant quelques années avec son duo Beat Jewelers et l’émission mensuelle “Pas De 12h Qui Tienne”, Ed Nodda collabore depuis 2010 à La Groove Unity.

Entrée libre

♫DJ SET♫ Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T19:00:00 2022-03-26T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Blum Adresse 125 La Canebière, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Blum Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Blum Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Ed Nodda Blum 2022-03-26 was last modified: by Ed Nodda Blum Blum 26 mars 2022 Blum Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône