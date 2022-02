Ed Nodda Blum, 11 février 2022, Marseille.

Ed Nodda

Blum, le vendredi 11 février à 19:00

Vendredi 11 Février de 19H à minuit Le blum accueille Ed Nodda ! Il est Dj depuis 25 ans et a commencé à collectionner des vinyles depuis que les sonorités du hip-Hop et de l’acid jazz du début des années 90 ont soufflé sur la planète groove. Dj résident de Radio Grenouille durant quelques années avec son duo Beat Jewelers et l’émission mensuelle « Pas De 12h Qui Tienne », Ed Nodda collabore depuis 2010 à La Groove Unity. Ce collectif de DJ marseillais a pour projet de promouvoir les Dj’s locaux au travers de soirées itinérantes dans divers lieux de Marseille toutes axées sur ce qui se fait de plus groove en funk, hip-Hop, salsa, house et autre afrobeat. Ed continue de sévir et de mixer tout ce qui tombe dans son macbook pour créer des sets gorgés de groove mêlant cumbia, funk, soul, electronica, brokenbeat, salsa, nu jazz, future Soul, hip-hop, deep house, disco, techno, bolly beats, bhangra, Afrobeat ou ragga. Il n’a de cesse de remettre en lumière les ponts et pulsions incestueuses qui relient ses sonorités entre elles. Le tout bien scratché et servi fumant.

Entrée libre

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T19:00:00 2022-02-11T23:59:00