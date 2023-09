Ed Banger Records : Une histoire des musiques électroniques françaises Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Réservation obligatoire

A l’occasion du festival Monte le son, venez assister à une rencontre avec Julia Pialat, autrice d’une thèse sur l’histoire de la French Touch et d’un livre consacré au label Ed Banger Records publié chez Séguier (2023).

En 2003, Pedro Winter, jeune manager du duo mythique Daft Punk, fonde

un label de musique électronique indépendant baptisé « Ed Banger

Records ». Vingt ans plus tard, Ed Banger est devenu une référence

incontournable de la scène musicale internationale, l’héritier de la

fameuse « French Touch », la bande-son officielle de deux décennies qui

ont révolutionné la fête, le refuge d’une constellation d’artistes au

succès phénoménal : le duo Justice, Mr. Oizo (Quentin Dupieux), la

chanteuse Uffie, Cassius, SebastiAn…

La formidable aventure de ce label est pour la première fois retracée

dans une enquête aussi passionnante que rigoureuse, nourrie des

témoignages croisés et inédits de nombreuses personnalités du monde de

la musique (Pedro Winter bien sûr, mais aussi Justice, David Guetta,

Quentin Dupieux, Uffie, Laurent Garnier, Arnaud Rebotini, SebastiAn,

Étienne de Crécy, Steve Aoki, etc.), du graphisme, du graffiti, de

l’art, de la mode et de l’audiovisuel. En filigrane de cette histoire,

on découvre les arcanes de la scène artistique de ces vingt dernières

années, tant Ed Banger a su investir des domaines d’expression variés,

multiplier les collaborations et offrir un espace de création unique en

son genre.

Diplômée de Sciences Po Paris et de l’EHESS, Julia Pialat est née en

1993. Chercheuse en sociologie et histoire des musiques électroniques

françaises, elle est l’autrice d’une thèse sur l’histoire de la French

Touch. Elle a également publié en 2021 un premier roman intitulé Quand la ville s’éteint (JC Lattès).

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE CONFÉRENCE EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 24 OCTOBRE.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

Editions Séguier Ed Banger Records Une histoire des musiques électroniques françaises