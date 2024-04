ED BANGER PARTY Pedro Winter, MYD, PPJ, Kaba & Hyas aux Escales du Cargo 2024 Le Cargo de Nuit Arles, samedi 20 juillet 2024.

Le label Ed Banger Records rejoint la programmation des Escales avec la mythique Ed Banger Party le 20 juillet !

Pour cette soirée, on vous prévoit un line-up explosif PEDRO WINTER, créateur du label et producteur des Daft Punk, MYD, le maître de la french touch ensoleillée, PPJ, projet né de la collaboration entre les artistes Povoa, Páula et Jerge, et KABA & HYAS, deux artistes qui mêlent rap et house !



Prêts à vibrer sur les DJ sets de l’Ed Banger Party ? 26.5 26.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 20:00:00

fin : 2024-07-20 01:00:00

Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@cargodenuit.com

