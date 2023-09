La thalassothérapie équine : Des soins à la mer pour les chevaux Ecuries Saint Siméon Aure sur Mer, 24 octobre 2023, Aure sur Mer.

Aure sur Mer,Calvados

Présentation des Ecuries St Siméon, par Mr Chemel, qui offrent de nombreux services pour les chevaux dont la thalassothérapie. Découvrez les bienfaits des soins à la mer pour les chevaux de sport lors d’une balade reliant les écuries St Siméon à la plage.

Mardi 24 octobre, à 10h aux Ecuries Saint Siméon à Aure-sur-Mer (Sainte Honorine des Pertes). Gratuit. Réservation obligatoire au 02 31 21 46 00

Org : Office de Tourisme d’Isigny-Omaha et Ecuries St Siméon.

Mr Chemel presents the Ecuries St Siméon, which offers a wide range of services for horses, including thalassotherapy. Discover the benefits of seaside treatments for sport horses during a walk from the St Siméon stables to the beach.

Tuesday, October 24, 10am at Ecuries Saint Siméon in Aure-sur-Mer (Sainte Honorine des Pertes). Free admission. Booking essential on 02 31 21 46 00

Org : Office de Tourisme d’Isigny-Omaha and Ecuries St Siméon

Presentación de las Ecuries St Siméon, del Sr. Chemel, que ofrece una gama de servicios para caballos, incluida la talasoterapia. Descubra los beneficios de los tratamientos balnearios para los caballos de deporte durante un paseo desde los establos de St Siméon hasta la playa.

Martes 24 de octubre, a las 10.00 h, en las Ecuries Saint Siméon de Aure-sur-Mer (Sainte Honorine des Pertes). Entrada gratuita. Imprescindible reservar en el 02 31 21 46 00

Org: Oficina de Turismo de Isigny-Omaha y Ecuries St Siméon

Herr Chemel stellt die Ecuries St Siméon vor, die zahlreiche Dienstleistungen für Pferde anbieten, darunter auch Thalassotherapie. Entdecken Sie bei einem Spaziergang von den Stallungen St Siméon zum Strand die Vorteile der Meerespflege für Sportpferde.

Dienstag, 24. Oktober, um 10 Uhr in den Stallungen Saint Siméon in Aure-sur-Mer (Sainte Honorine des Pertes). Kostenlos. Reservierung erforderlich unter 02 31 21 46 00

Org: Office de Tourisme d’Isigny-Omaha und Ecuries St Siméon

