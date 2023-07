Exposition « Apremont, au fil des générations » Écuries et musée des Calèches Apremont-sur-Allier, 16 septembre 2023, Apremont-sur-Allier.

Exposition « Apremont, au fil des générations » 16 et 17 septembre Écuries et musée des Calèches

Cette année, plongez dans l’histoire d’Apremont, ce charmant village médiéval, avec sa paisible rivière, son imposant château et son jardin remarquable. À travers une série de scènes, découvrez ses carrières de pierres jadis exploitées, son activité portuaire et forestière, sa vie de village et la naissance de son fameux parc floral.

Cette exposition inédit vous invite également à découvrir comment chaque génération a apporté sa pierre à l’édifice depuis 300 ans, date depuis laquelle Apremont est entre les mains de la même famille.

Écuries et musée des Calèches Le Bourg, 18150 Apremont-sur-Allier

Construites par le 4ème marquis de Saint-Sauveur pendant la première moitié du XIXème siècle, ces écuries remplacent une verrerie « à souffler les bouteilles » créée en 1752 par la comtesse de Béthune et dont l'activité cessa à la Révolution française. Entièrement pavées, elles comportent 12 stalles surmontées du nom de chaque cheval, 3 boxes et une grande remise.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

