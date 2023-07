Equibooster « Paroles de cheval » Ecuries du Sagittaire Bretoncelles, 27 août 2023, Bretoncelles.

Bretoncelles,Orne

Thème : Éducation et formation « Apprendre à apprendre ».

Que vous ayez envie d’une journée conviviale pour vous faire plaisir, d’une plongée en immersion dans le monde comportemental des chevaux ou d’un espace pour évoluer et vous découvrir, les Dimanches Equibooster sont faits pour vous ! Des journées en groupe, entre amis, en famille, ou à la découverte de nouvelles têtes, un cadre privilégié, une cavalerie sélectionnée et formée pour vous et une équipe bienveillante et souriante pour vous accompagner dans la découverte de l’Equicoaching. Vous hésitez à franchir le pas parce que « Monter à cheval, pas question! » ? Pas besoin d’être cavalier, tout se passe à pied ! Vous avez peur des chevaux? Nous faisons le pari de vous accompagner pas à pas jusqu’à une évolution sereine et autonome au contact des ces grands animaux. Nous vous promettons une journée qui permet à chacun d’évoluer dans l’échange et la découverte en restant au niveau qui est confortable pour chacun, de la simple journée détente à la recherche de clés pratiques et transposables immédiatement pour améliorer votre quotidien.

Tous publics – Informations complémentaires et inscriptions aux Écuries du Sagittaire..

Ecuries du Sagittaire Lieu-dit Montras

Bretoncelles 61110 Orne Normandie



Theme: Education and training « Learning to learn ».

Whether you’re looking for a fun day out, a deep dive into the world of horse behavior, or a place to develop and discover yourself, Equibooster Sundays are for you! Days out with friends or family, or discovering new faces, in a privileged setting, with riders selected and trained just for you, and a friendly, smiling team to accompany you in your discovery of Equicoaching. Are you hesitating to take the plunge because « Riding a horse is out of the question! You don’t have to be a rider – it’s all done on foot! Are you afraid of horses? We’ll accompany you step by step to a serene and autonomous evolution in contact with these great animals. We promise you a day that allows everyone to evolve through exchange and discovery, while remaining at a level that is comfortable for everyone, from a simple day of relaxation to the search for practical keys that can be applied immediately to improve your daily life.

All publics – Further information and registration at Écuries du Sagittaire.

Tema: Educación y formación « Aprender a aprender ».

Tanto si busca un día de diversión, una inmersión en el mundo del comportamiento del caballo o un lugar para desarrollarse y descubrirse a sí mismo, ¡los domingos Equibooster son para usted! Unas jornadas entre amigos, en familia o con gente nueva, en un entorno privilegiado, con caballos seleccionados y entrenados a su medida y un equipo simpático y sonriente que le ayudará a descubrir el Equicoaching. No se atreve a dar el paso porque « ¡Montar a caballo es imposible! No necesitas ser jinete, ¡puedes hacerlo todo a pie! ¿Le dan miedo los caballos? Te llevaremos paso a paso, ayudándote a desenvolverte con serenidad e independencia en contacto con estos grandes animales. Le prometemos una jornada que permita a cada uno desarrollarse compartiendo y descubriendo, manteniéndose a un nivel cómodo para todos, desde una simple jornada de relajación hasta la búsqueda de claves prácticas que puedan aplicarse inmediatamente para mejorar su vida cotidiana.

Abierto a todos – Más información y reservas en las Écuries du Sagittaire.

Thema: Bildung und Ausbildung « Lernen zu lernen ».

Ob Sie nun Lust auf einen geselligen Tag haben, an dem Sie sich etwas gönnen können, in die Verhaltenswelt der Pferde eintauchen möchten oder einen Raum suchen, in dem Sie sich weiterentwickeln und sich selbst entdecken können, die Equibooster-Sonntage sind genau das Richtige für Sie! Tage in der Gruppe, unter Freunden, mit der Familie oder auf der Suche nach neuen Gesichtern, ein privilegierter Rahmen, eine für Sie ausgewählte und ausgebildete Kavallerie und ein wohlwollendes und lächelndes Team, das Sie bei der Entdeckung des Equicoaching begleitet. Sie zögern, den Schritt zu wagen, weil « Reiten kommt nicht in Frage! »? Sie müssen kein Reiter sein, denn alles geschieht zu Fuß! Sie haben Angst vor Pferden? Wir gehen die Wette ein, Sie Schritt für Schritt zu begleiten, bis Sie sich in Ruhe und autonom im Kontakt mit diesen großen Tieren entwickeln können. Wir versprechen Ihnen einen Tag, der es jedem ermöglicht, sich im Austausch und auf Entdeckungsreise weiterzuentwickeln und dabei auf dem Niveau zu bleiben, das für jeden angenehm ist, von einem einfachen Tag der Entspannung bis hin zur Suche nach praktischen und sofort umsetzbaren Schlüsseln, um Ihren Alltag zu verbessern.

Alle Altersgruppen – Weitere Informationen und Anmeldung bei Écuries du Sagittaire.

