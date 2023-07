Pratiques équestres – Stages vacances d’été Ecuries du Sagittaire Bretoncelles, 10 juillet 2023, Bretoncelles.

Bretoncelles,Orne

Du 10 au 15 juillet :

10h30-13h stage attelage

14h-17h stage poney et stage adulte

Du 21 au 26 août : 14h-17h stage poney et stage adultes

Pratique : aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras à Bretoncelles – possibilité de participer à 1 ou plusieurs demi-journées – 75€ la demi-journée – sur inscription..

Ecuries du Sagittaire Lieu-dit Montras

Bretoncelles 61110 Orne Normandie



July 10 to 15 :

10h30-13h carriage driving course

2pm-5pm pony and adult courses

August 21 to 26: 2pm-5pm pony and adult courses

Practical: at Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras in Bretoncelles – possibility of taking part in 1 or more half-days – 75? per half-day – registration required.

Del 10 al 15 de julio :

cursos de conducción de 10.30 a 13.00

14.00-17.00 cursos para ponis y adultos

Del 21 al 26 de agosto: de 14:00 a 17:00 horas cursos para ponis y adultos

Prácticas: en las Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras en Bretoncelles – posibilidad de participar en 1 o más medias jornadas – 75? por media jornada – inscripción obligatoria.

Vom 10. bis 15. Juli :

10.30-13 Uhr Praktikum Fahren

14h-17h Ponykurs und Erwachsenenkurs

Vom 21. bis 26. August: 14-17 Uhr Ponykurs und Erwachsenenkurs

Praxis: in den Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras in Bretoncelles – Möglichkeit, an einem oder mehreren halben Tagen teilzunehmen – 75? pro halben Tag – auf Anmeldung.

