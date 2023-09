Spectacle chevaux et rapaces au château de Chambord – François 1er, le Roi-Chevalier Ecuries du Maréchal de Saxe Chambord, 5 septembre 2023, Chambord.

Chambord,Loir-et-Cher

Dans les écuries du maréchal de Saxe, partez pour une grande cavalcade au rythme des chevaux. Des rapaces peuvent frôler vos épaules et l’ambiance vous plonge à la cour de François 1er : son règne n’a plus de secret pour vous..

Mercredi 2023-09-05 11:45:00 fin : 2023-10-01 . 16 EUR.

Ecuries du Maréchal de Saxe

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



In the stables of the Marshal of Saxony, set off on a great cavalcade to the rhythm of the horses. Birds of prey may graze your shoulders and the atmosphere plunges you into the court of François 1st: his reign holds no secrets for you.

En las caballerizas del Maréchal de Saxe, recorra una gran cabalgata al ritmo de los caballos. Las aves rapaces pueden rozarle los hombros y el ambiente le sumerge en la corte de Francisco I: su reinado ya no tendrá secretos para usted.

In den Stallungen des Marschalls von Sachsen begeben Sie sich auf eine große Kavalkade im Rhythmus der Pferde. Greifvögel können Ihre Schultern streifen und die Atmosphäre versetzt Sie an den Hof von Franz I.: Seine Herrschaft ist kein Geheimnis mehr für Sie.

Mise à jour le 2023-07-18 par ADT41