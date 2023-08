L’école municipale d’arts plastiques ouvre ses portes ! Écuries du château Thouars Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Thouars L’école municipale d’arts plastiques ouvre ses portes ! Écuries du château Thouars, 16 septembre 2023, Thouars. L’école municipale d’arts plastiques ouvre ses portes ! 16 et 17 septembre Écuries du château Gratuit. Entrée libre. Départ de visite toutes les heures (dernière visite à 18h). Pour célébrer la rentrée, l’école municipale d’arts plastiques ouvre ses portes !

Venez découvrir les différents espaces de l’école ainsi que les travaux réalisés par les élèves lors de visites guidées.

Le dimanche après-midi, une braderie de l'art sera organisée en partenariat avec l'école du Thouet. Écuries du château Rond point du 19 mars 1962, 79100 Thouars Écuries construites selon les plans de Robert de Cottes.

