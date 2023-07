Séjour été culturel « Don Quichotte » Écuries de Marliaves 81120 Terre-de-Bancalié Terre-de-Bancalié, 17 juillet 2023, Terre-de-Bancalié.

Séjour été culturel « Don Quichotte » 17 – 28 juillet Écuries de Marliaves 81120 Terre-de-Bancalié

Les objectifs :

➢ Découverte et valorisation du patrimoine local.

➢ Valorisation des Artistes du Territoire.

➢ Permettre aux enfants de découvrir le cheval, le connaître et en prendre soin.

➢ Initiation à la voltige équestre et intégrer l’animal au spectacle.

➢ Découverte et expérimentation de techniques d’expression artistiques.

Descriptif :

Un séjour sur le territoire Centre Tarn, durant deux semaines, ponctuées d’ateliers menés par des artistes professionnels du territoire Centre Tarn du 17 au 28 juillet 2023, sur le thème de Don Quichotte.

Le camp aura lieu au sein des écuries de Marliaves sur la communes de Terre-de-Bancalié, site permettant l’hébergement des participants, la pratique équestre et les ateliers théâtre, cirque et théâtre d’ombres menés par les artistes intervenants.

Un jeu de découverte des lieux et du personnage de Don Quichotte et de l’œuvre de Cervantès sous forme de jeu de piste sera proposé à l’accueil des participants.

Un groupe de jeunes (groupe des 12-17 ans ) seront mis à contribution pour être les « reporters » sur le séjour (photos et vidéos), tout en étant intégré au spectacle (tournage de Don Quichotte).

Un projet mené en transversalité entre les services de la CCCT.

– Le service Culture et Lecture Publique: lien et coordination des compagnies artistiques du territoire, appui logistique et administratif et communication, via le Réseau Intercommunal des Médiathèques.

– Le service Enfance-Jeunesse, via les 3 centres de loisirs et l’espace jeunesse : organisation et animation du projet pédagogique du séjour, gestion de la vie collective et quotidienne, lien participants-animateurs, communication aux familles.

-La trame préparée par les artistes à développer au fil de la semaine avec les enfants…

Dans une bourgade du centre du Tarn, il n’y pas si longtemps, vivait un homme dont la famille était riche. N’ayant pas besoin de travailler pour vivre, il passait son temps à lire des romans de chevalerie avec tant de goût et de plaisir qu’il en oublia tout le reste. Il vendit même des terres de sa famille pour acheter des livres ! …

– Camp fixe aux Ecuries de Marliaves à Terre-de-Bancalié (Lafenasse) sur toute la durée du séjour.

– Représentations : Écuries de Marliaves à Terre-de-Bancalié (Lafenasse), École d’équitation des Vallées à Réalmont, au Pré’Lude à Terre-de-Bancalié (Roumégoux).

Public cible : un groupe d’enfants de 7 à 12 ans (24 enfants maximum) et un groupe d’adolescents de 12 à 17 ans (12 jeunes maximum).

Écuries de Marliaves 81120 Terre-de-Bancalié Marliaves 81120 Terre-de-Bancalié Terre-de-Bancalié 81120 Saint-Lieux-Lafenasse Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « enfance-jeunesse@centretarn.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T16:00:00+02:00