/ MEDIATION PAR LE CHEVAL
19 – 23 juillet 2021
Ecuries de la Gosnière, Le Lion-d'Angers
dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

UN CAMP AUTOUR DU CHEVAL

Vivez au rythme des chevaux…Découverte, initiation à l’équitation, jeux équestres, ballade, jeu de piste, démonstration et explication du dressage des chevaux, participation à la distribution des repas des chevaux.

*Immersion dans la nature, land’art, animations, grands jeux et veillées dont feu de camp avec chamallows grillés.

*sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur Vous êtes accueillis dans un cadre naturel adapté aux activités équestres dans un domaine de 40 hectares de prés clos où 60 équidés y pâturent : poulinières, poulains, chevaux de compétitions, chevaux et poneys d’instruction adaptés à tous niveaux.

