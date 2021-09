Chênehutte-Trèves-Cunault Les écuries de la Cour-Condé Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Ecuries de la Cour de Condé, Trèves Les écuries de la Cour-Condé Chênehutte-Trèves-Cunault Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault

Maine-et-Loire

Ecuries de la Cour de Condé, Trèves Les écuries de la Cour-Condé, 18 septembre 2021, Chênehutte-Trèves-Cunault. Ecuries de la Cour de Condé, Trèves

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les écuries de la Cour-Condé

Superbes écuries à l’est du Château de Trèves, construites au XVIIème s. par “Le Grand Condé”. Le maréchal de Maillé-Brézé réussit à acquérir le domaine de Trèves en recourant en 1642 à l’entremise de son beau-frère, le cardinal de Richelieu. Lorsque sa fille Claire-clémence épousa Louis II de Bourbon dit «le Grand Condé», elle apporta en dot tous ses bien. Condé fit bâtir de splendides écuries à l’est du Château, qui loin de pouvoir rivaliser avec celles de Chantilly, sont cependant fort intéressantes. Visite des extérieurs Les écuries de la Cour-Condé rue de Condé 49350 Chênehutte Trèves Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Autres Lieu Les écuries de la Cour-Condé Adresse rue de Condé 49350 Chênehutte Trèves Cunault Ville Chênehutte-Trèves-Cunault lieuville Les écuries de la Cour-Condé Chênehutte-Trèves-Cunault