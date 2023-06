VOYAGE DANS LE TEMPS Ecurie Leseigneur Bolleville, 7 août 2023, Bolleville.

Le séjour voyage dans le temps offre l’opportunité aux enfants de découvrir le monde de l’équitation de manière éducative et ludique.

Ecurie Leseigneur 50250 Bolleville Bolleville 50250 Manche Normandie

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T09:30:00+02:00

2023-08-11T17:00:00+02:00 – 2023-08-11T17:30:00+02:00

Equitation cheval