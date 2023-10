Stages Toussaint – Passage galops Ecurie de la Thèze Fumel, 31 octobre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

L’écurie de la Thèze organise des stages d’équitation à l’occasion des vacances de la Toussaint.

Matin : cours ou balade sur réservation.

Après-midi : passage galops tous niveaux..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 12:00:00. EUR.

Ecurie de la Thèze

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Écurie de la Thèze organizes riding courses during the All Saints’ Day holidays.

Morning: lessons or walks on reservation.

Afternoon: passage of the Gallops for all levels.

La écurie de la Thèze organiza cursos de equitación para las vacaciones de Todos los Santos.

Por la mañana: clases o paseos concertados.

Por la tarde: exámenes de galopes para todos los niveles.

Die Ecurie de la Thèze organisiert während der Allerheiligenferien Reitkurse.

Vormittags: Unterricht oder Ausritte nach Voranmeldung.

Nachmittag: Ablegen der Galopps für alle Niveaus.

