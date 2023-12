balade contée avec les ânes le long de la marque Ecurie Bouvines, 24 mars 2024 13:30, Bouvines.

Dimanche 24 mars de 14h30 à 16h30

Participez aux soins de l’âne, donnez du foin, de la paille, de l’eau, ramassez le crottin.

Puis adultes et enfants nous guiderons l’âne cadichon de Gruson le long de la rivière Marque vers le pays des géants. Antoine racontera aux petites et grandes oreilles de belles histoires sur la nature et le bonheur !

– Guide : Antoine De Gandt

– Rendez-vous face à l’écurie, 133 Rue du Maréchal Joffre, 59830 Bouvines

-Tarif enfant jusque 12 ans 5€ / adulte 10€

Ecurie 133 Rue du Maréchal Joffre, 59830 Bouvines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-24T14:30:00+01:00 – 2024-03-24T16:30:00+01:00

