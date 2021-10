Sainte-Foy-Tarentaise Sainte-Foy-Tarentaise Sainte-Foy-Tarentaise, Savoie Écureuils d’or U16 – Championnats de France Sainte-Foy-Tarentaise Sainte-Foy-Tarentaise Catégories d’évènement: Sainte-Foy-Tarentaise

Savoie

Écureuils d’or U16 – Championnats de France Sainte-Foy-Tarentaise, 27 janvier 2021, Sainte-Foy-Tarentaise. Écureuils d’or U16 – Championnats de France 2021-01-27 – 2021-01-30 Stade de l’Arpettaz Piste n°8

Sainte-Foy-Tarentaise Savoie Les épreuves techniques des Écureuils d’or U16 (Championnats de France des moins de 16 ans) auront lieu sur la station de Sainte-Foy-Tarentaise du 27 au 30 janvier 2020. skiclub.stefoy@gmail.com +33 6 85 05 24 75 http://www.skiclubstefoy.com/ dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Foy-Tarentaise, Savoie Autres Lieu Sainte-Foy-Tarentaise Adresse Stade de l'Arpettaz Piste n°8 Ville Sainte-Foy-Tarentaise lieuville 45.5807#6.9124