Souviens-Moi Danse théâtre musique ESPACE ECULLY, 15 novembre 2023, ECULLY.

Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:30. Tarif : 14.0 euros.

salle ESPACE ECULLY 7 rue jean Rigaud Un spectacle où la maladie de l’Alzheimer est traitée artistiquement avec douceur, mélancolie, et nostalgie.3 arts réunis, le théâtre, la danse et la musique, pourtémoigner de façon poétique, le ressenti d’une personneatteinte de la maladie d’Alzheimer. Poésie dans les textes, la mise en scène et le rôle du personnage féminin atteint parcette maladie.Poésie apportée par la danse lorsque la danseuseinterpre?te les différents sentiments et émotions ressentis parle personnage principal. La danseuse évoque également lesouvenir de la jeunesse de cette femme.Équipe artistique : Michelle Fayard : comédienne, Simon Orlandi :compositeur et musicien, Carole Montoya ou Dorine Piccioli : danseuses,Raphaël Petronio : auteur et créateur du spectacle, metteur en scène.

ESPACE ECULLY ECULLY 7, rue Jean Rigaud Rhône

