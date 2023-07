Visite familiale : Les corsaires de la Hague Eculleville La Hague, 2 août 2023, La Hague.

Chez les marins, ne gravit pas les échelons qui veut ! Seuls les plus compétents peuvent, grâce à leurs exploits, se faire une place au sein d’un équipage. Avant de devenir un vrai corsaire, il faut d’abord prouver que l’on est un bon mousse. C’est seulement après cela que l’on pourra, comme François Medard Racine sous Napoléon III, partir à l’abordage du vaisseau !

Durée : 2h – Distance : 1,5 km – Conseillé à partir de 6 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après réservation..

Among the sailors, not just anyone can climb the ladder! Only the most competent can, thanks to their exploits, make a place for themselves in a crew. Before becoming a real privateer, you must first prove that you are a good sailor. Only then can you, like François Medard Racine under Napoleon III, set out to board the ship!

Duration: 2 hours – Distance: 1.5 km – Recommended for children over 6 years old.

Reservation required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting place will be indicated after reservation.

Entre los marineros, ¡no cualquiera puede ascender! Sólo los más competentes pueden, gracias a sus hazañas, encontrar un puesto en una tripulación. Antes de convertirse en un verdadero corsario, hay que demostrar que se es un buen marino. Sólo entonces podrás, como François Medard Racine bajo Napoleón III, ¡embarcarte!

Duración: 2 horas – Distancia: 1,5 km – Recomendado a partir de 6 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará tras la reserva.

Bei den Seeleuten steigt nicht jeder auf, der will! Nur die Fähigsten können sich durch ihre Leistungen einen Platz in der Mannschaft sichern. Um ein echter Freibeuter zu werden, muss man erst einmal beweisen, dass man ein guter Schiffsjunge ist. Erst dann kann man wie François Medard Racine unter Napoleon III. das Schiff entern!

Dauer: 2 Std. – Entfernung: 1,5 km – Empfohlen ab 6 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird nach der Reservierung angegeben.

