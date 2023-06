Foire de Saint-Barnabé Écueillé, 10 juin 2023, Écueillé.

Écueillé,Indre

La grande Foire de Saint-Barnabé, le marché fermier et la fête foraine, se déroulent, sur le champ de foire, la place du 8 e-Cuirassier et la rue du 11-Novembre..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire



The Saint-Barnabé Fair, farmers’ market and funfair take place at the fairground, Place du 8 th-Cuirassier and Rue du 11 Novembre.

La gran Feria de Saint-Barnabé, el mercado agrícola y el parque de atracciones, tienen lugar en el recinto ferial, la place du 8 th-Cuirassier y la rue du 11-Novembre.

Die große Foire de Saint-Barnabé, der Bauernmarkt und der Jahrmarkt, finden auf dem Messegelände, dem Place du 8 e-Cuirassier und der Rue du 11-Novembre statt.

Mise à jour le 2023-06-02 par BERRY